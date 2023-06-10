Международный комитет Красного Креста предложил помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности оказать экстренную помощь пострадавшим от последствий разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, говорится в заявлении организации.

"Мы готовы действовать на обоих берегах реки, в частности, с оперативных баз в Одессе и Донецке, и мы подтвердили властям наше предложение об экстренной помощи людям, пострадавшим от наводнения, а также о долгосрочной помощи в улучшении доступа к чистой воде", - говорится в сообщении.

В МККК подчеркнули, что "продолжают предлагать поддержку и просят доставить жизненно важную помощь в районы, где в настоящее время у них нет необходимого разрешения для работы".

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС. Российские власти возложили ответственность за происшедшее на ВСУ, возбуждено уголовное дело.