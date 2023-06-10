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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Лондон выделил Киеву 16 млн фунтов для борьбы с последствиями обрушения плотины Каховской ГЭС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - МИД Великобритании в субботу объявил о выделении 16 млн фунтов стерлингов Украине, эти средства, как утверждается, планируется использовать для устранения последствий обрушения плотины на Каховской ГЭС.

"Великобритания выделила дополнительно 16 млн фунтов стерлингов в рамках гуманитарной поддержки Украины после наводнения, вызванного разрушением плотины в Новой Каховке", - говорится в коммюнике британского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, на Украину будут направлены спасательные лодки, фильтры для воды и насосы, отмечается в документе.

Украина Новая Каховка Каховская ГЭС Великобритания
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