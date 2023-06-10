Канада вводит санкции в отношении физлиц и компаний за предполагаемую поддержку СВО России

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Канада вводит санкции в отношении ряда физических лиц и предприятий, которые, по мнению Оттавы, оказывают содействие специальной военной операции (СВО) России на Украине.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о санкциях в отношении 24 человек и 17 компаний за предполагаемую поддержку действиям России на Украине", - сообщает в субботу канадское телевидение.

Телеканал не уточнил ни имен, ни названий организаций.

Канадский премьер ранее объявил о выделении Украине очередного транша финансовой помощи в размере 500 млн канадских долларов ($375 млн). Кроме того, он отметил, что Канада примет участие в подготовке украинских пилотов.

Трюдо и министр финансов Канады Христя Фриланд в субботу прибыли в Киев с необъявленным визитом.