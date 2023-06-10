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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:23

МИД Канады огласил список физлиц и компаний, попавших под новые санкции в связи с СВО

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Канада вводит санкции против ряда физических лиц и предприятий, которые, по мнению Оттавы, пытаются уничтожить культурные объекты и институты Украины, сообщает канадский МИД.

"Канада вводит санкции против 24 физических и 17 юридических лиц (...) в рамках положений о специальных экономических мерах", - говорится в опубликованном на сайте МИД Канады сообщении.

В частности, в санкционный список попали бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, блогер Юрий Подоляка и журналист Игорь Друзь.

Ряд музеев Крыма, Мариуполя и Мелитополя, региональные министерства культуры, образования и науки также попали в список.

Ранее канадское телевидение сообщило о введении премьер-министром Канады Джастином Трюдо санкций за предполагаемую поддержку действиям России на Украине, не уточняя ни имен, ни названий организаций.

Канадский премьер в субботу объявил о выделении Украине очередного транша финансовой помощи в размере 500 млн канадских долларов ($375 млн). Кроме того, он отметил, что Канада примет участие в подготовке украинских пилотов.

Трюдо и министр финансов Канады Христя Фриланд в субботу прибыли в Киев с необъявленным визитом.

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