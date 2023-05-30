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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Иранские СМИ сообщили о снятии подозрений МАГАТЭ по поводу одного из трех объектов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сняло подозрения в незадекларированной ядерной деятельности на одном из трех объектов в Иране, сообщили во вторник иранские СМИ со ссылкой на информированные источники.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что его агентство не получило от Тегерана разъяснений по поводу обнаруженных инспекторами агентства в Иране следов урана в трех местах, которые никак нельзя считать ядерными объектами.

Информированные источники в Тегеране отметили, что в результате серии технических переговоров количество объектов, по которым у международного агентства сохраняются подозрения, сокращено до двух. В отношении объекта в Абаде вопрос закрыт.

Кроме того, в ходе консультаций снят вопрос по поводу зафиксированного на ядерном объекте в Фордо инспекторами МАГАТЭ наличия урана, обогащенного до 84%, сообщают иранские СМИ.

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Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявлял, что МАГАТЭ основывалось на устаревшей информации и на ошибочных оценках одного из своих инспекторов.

По данным источников, Тегеран также согласился на то, чтобы МАГАТЭ вновь установило камеры наблюдения на ядерных объектах в Исфахане. Камеры были сняты в рамках серии ответных мер Тегерана на невыполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Подозрения МАГАТЭ в незадекларированной деятельности Ирана в атомной сфере служат серьезным препятствием в разблокировании переговоров с целью перезапуска СВПД после выхода из него США.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.

Иран МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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