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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

В МАГАТЭ нашли убедительными объяснения Ирана по частицам урана в районе Маривана

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ не могут перепроверить объяснения Ирана о причинах появления частиц искусственного урана, найденных на объекте в районе Маривана, но считают заявления Тегерана правдоподобными, заявил на пресс-конференции в Вене гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Мы получили убедительный ответ от Ирана, поэтому мы не можем исключать, что произошло так, как они говорят. У нас нет возможности доказать это или опровергнуть", - сказал он.

По его словам, инспекторы агентства продолжат оценку ситуации на объекте.

"Мы сказали, что у нас больше нет вопросов конкретно по этой составляющей проблемы, которая намного шире. Мы продолжаем проводить оценку по этому объекту, на котором провели весьма специфичные испытания", - отметил глава агентства.

На прошлой неделе стало известно, что МАГАТЭ прекратило расследование источников происхождения искусственного урана, частицы которого обнаружили ранее в районе Маривана. Ряд аналитиков связывал эту находку с военной ядерной программой Ирана, которая держалась в секрете, и с проведением экспериментов со взрывчатыми веществами в начале 2000-х годов.

Также отмечалось, что Тегеран решил вопрос с инспекторами МАГАТЭ по найденным ранее на ядерном объекте в Фордо частицам урана, обогащенного до уровня 83,7%.

Подозрения МАГАТЭ в незадекларированной деятельности Ирана в атомной сфере служат серьезным препятствием в разблокировании переговоров с целью перезапуска Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после выхода из него США.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Иран Мариван
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