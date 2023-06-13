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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Лукашенко объяснил свое решение о помиловании Протасевича его раскаянием

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, почему принял решение о помиловании Романа Протасевича.

"Этот парень (Протасевич - ИФ) сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область во вторник.

Его цитирует госагентство БелТА.

Протасевич был задержан вместе с подругой, гражданкой России Софьей Сапегой в результате вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair 23 мая 2021 года в аэропорту Минска. Рейс Афины-Вильнюс посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Протасевич являлся главредом признанных в Белоруссии экстремистскими интернет-ресурсов NEXTA и "Беларусь головного мозга". NEXTA также была признана террористической организацией. В 2020 году власти Белоруссии включили Протасевича и создателя NEXTA Степана Путило в список лиц, причастных к террористической деятельности.

По делу вместе с Протасевичем проходили также Путило и экс-редактор Nexta Ян Рудик, находящиеся за пределами Белоруссии. Их судили заочно и приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно.

Фигуранты признаны виновными в публичных призывах к захвату госвласти и совершению терактов, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях.

3 мая 2023 года Протасевича приговорили к восьми годам колонии. 22 мая он сообщил журналистам, что был помилован.

Александр Лукашенко Белоруссия Роман Протасевич
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