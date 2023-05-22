В Белоруссии помиловали экс-главреда NEXTA Романа Протасевича

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии помиловали осужденного на восемь лет экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

"Роман Протасевич сообщил журналистам, что помилован", - передает госагентство БелТА в понедельник.

Протасевича 3 мая 2023 года приговорили к восьми годам колонии.

Протасевич был задержан вместе с подругой, гражданкой России Софьей Сапегой в результате вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair 23 мая 2021 года в аэропорту Минска. Рейс Афины-Вильнюс посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Протасевич являлся главредом признанных в Белоруссии экстремистскими интернет-ресурсов NEXTA и "Беларусь головного мозга". NEXTA также была признана террористической организацией. В 2020 году власти Белоруссии включили Протасевича и создателя NEXTA Степана Путило в список лиц, причастных к террористической деятельности.

По делу вместе с Протасевичем проходили также Путило и экс-редактор Nexta Ян Рудик, находящиеся за пределами Белоруссии. Их судили заочно и приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно.

Фигуранты признаны виновными в публичных призывах к захвату госвласти и совершению терактов, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях.

Задержанная с Протасевичем Сапега, которая была редактором телеграм-канала о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси", в мае 2022 года была приговорена к шести годам колонии. Ей инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организацию насилия и угрозы его применения в отношении силовиков, судей, должностных лиц и журналистов. Сапега писала прошение на имя президента Белоруссии о помиловании, в котором ей отказали. Сейчас решается вопрос о выдаче Сапеги властям России для отбывания наказания на территории Российской Федерации.