Протасевич приговорен в Белоруссии к 8 годам колонии

Степан Путило и Ян Рудик заочно осуждены на 20 и 19 лет колонии

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Суд в Минске в среду приговорил бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к 8 годам колонии, сообщило госагентство БелТА.

"Минским областным судом Роман Протасевич приговорен к 8 годам колонии", - говорится в сообщении.

Согласно обвинению, фигуранты, среди которых также Степан Путило и Ян Рудик, в разное время с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, исполняя общий план "заговора с целью захвата государственной власти в Белоруссии неконституционным путем", реализуя роли и задачи возглавляемой ими управляемой устойчивой группы, публиковали в сетях каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга" информационные материалы, "имеющие деструктивные цели". Кроме того, обвиняемые "призывали протестно настроенных граждан совершать акты терроризма".

Также Минский областной суд заочно приговорил находящихся за пределами Белоруссии Путило и Рудика к 20 годам и 19 годам колонии соответственно.

Фигуранты признаны виновными в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях.

Телеграм-канала NEXTA признан в Белоруссии экстремистским.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвинялся по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Экстренная посадка борта

Протасевич и его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега были задержаны 23 мая 2021 года в аэропорту Минска после вынужденной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

В конце июня 2021 года СК Белоруссии сообщил, что Протасевич и Сапега дают признательные показания и обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Исходя из этого обвиняемым была изменена мера пресечения, их перевели под домашний арест.

Приговор Софье Сапеге

В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших. Суд также постановил взыскать с подсудимой в пользу потерпевших 167,5 тыс. белорусских рублей (около $65 тыс.). На момент передачи дела в суд в нем фигурировали 238 потерпевших. В апреле 2023 года стало известно, что генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

На выборах президента Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. В стране около полугода продолжались массовые акции протеста. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.