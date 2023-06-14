В Милане начались похороны Берлускони

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Миланском соборе начались похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, передает в среду итальянское телевидение.

Гроб с телом экс-премьера внесли в собор под аплодисменты тысяч итальянцев, собравшихся в центре Милана.

Всего в здании собора на похоронах Берлускони присутствуют около 2 тыс. человек, в том числе президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Церемонию прощания проводит архиепископ Милана Марио Энрико Дельпини.

Кроме того, тысячи человек собрались вокруг Миланского собора, чтобы наблюдать за церемонией на больших экранах, установленных заранее специально для этих целей. Также ожидается, что миллионы посмотрят прямую трансляцию похорон по телевизору.

Скорбящие стали собираться на площади с утра, многие из них являются фанатами футбольного клуба "Милан", в котором Берлускони был президентом с 1986 по 2017 год.

В Италии 14 июня объявлен национальным днем траура. С понедельника флаги Италии и ЕС приспущены на государственных зданиях по всей стране. Итальянская Палата депутатов в связи с трауром приостановила работу до четверга, а сенат - до понедельника.

Берлускони, который вел борьбу с лейкемией, госпитализировали в прошлую пятницу в "Сан-Раффаэле". Тогда его лечащие врачи Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери отмечали, что решение о госпитализации "не вызвано ухудшением состояния или какими бы то ни было опасениями медиков".

Берлускони скончался в понедельник, 12 июня.

С 5 апреля по 19 мая 2023 года 86-летний политик прошел курс лечения в "Сан-Раффаэле".

Возглавляемая Берлускони партия "Вперед, Италия" участвует в правящей коалиции, находящейся сейчас у власти в стране.

Берлускони четырежды занимал должность премьера Италии - в 1994 -1995, 2001 - 2005, 2005 - 2006 и 2008 - 2011 годах, и таким образом оказался рекордсменом по пребыванию на этой должности. Он стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство страны Европы. Являлся одним из самых богатых людей Италии, владельцем банков, СМИ, страхового бизнеса. Семья Берлускони владеет контрольным пакетом акций в итальянском медиахолдинге Fininvest S.p.A. - одной из крупнейших подобных структур в мире.