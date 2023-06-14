Похороны Берлускони пройдут в Миланском соборе в среду

Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони пройдет в Миланском соборе в среду, которую в Италии объявили национальным днем траура.

С понедельника флаги Италии и ЕС приспущены на государственных зданиях по всей стране. Итальянская Палата депутатов в связи с трауром приостановила работу до четверга, а сенат - до понедельника.

Церемонию прощания проведет архиепископ Милана Марио Энрико Дельпини. Государственные похороны Берлускони, в частности, посетит президент Италии Серджо Маттарелла, который назвал умершего политика "главным героем долгих сезонов итальянской политики" и "великим политическим лидером, который вошел в историю нашей республики". Ожидается, что попрощаться с Берлускони прибудет и премьер Италии Джорджа Мелони.

На площади перед Миланским собором установили большие экраны, чтобы итальянцы могли наблюдать за похоронами бывшего премьера. Церемония начнется в 15:00 (16:00 мск). Планируется, что в самом соборе будут находиться около 2 тысяч человек, а на площади - до 20 тысяч.

Прежде чем тело Берлускони доставили в главный городской собор, оно находилось на его вилле Сан-Мартино в городе Аркоре, где с ним простились родные и близкие. Тысячи итальянцев оставили у резиденции Берлускони цветы, билеты на футбольные матчи и шарфы футбольных клубов "Милан" и "Монца", которыми в разное время владел бизнесмен. Болельщики "Монцы" оставили 20-метровый баннер с подписью: "Огромное спасибо, президент".

Также ранее предполагалось, что тело Берлускони будет выставлено в телевизионной студии Mediaset в городе Колоньо-Монцезе, но в итоге от этой идеи отказались.

Итальянские журналисты пока не знают, где именно в итоге похоронят Берлускони. Предполагается, что его тело, скорее всего, предадут земле на кладбище в Милане. Альтернативный вариант - мавзолей, который в свое время возвели по заказу экс-премьера: Берлускони планировал, что в этой усыпальнице можно будет похоронить не только его самого, но и родственников и близких друзей. Однако реализации такого плана мешают бюрократические проблемы. В итоге родители экс-премьера были похоронены не в "семейном" мавзолее, а на миланском кладбище.

Берлускони, который вел борьбу с лейкемией, госпитализировали в прошлую пятницу в "Сан-Раффаэле". Тогда его лечащие врачи Альберто Дзангрилло и Фабио Чичери отмечали, что решение о госпитализации "не вызвано ухудшением состояния или какими бы то ни было опасениями медиков".

С 5 апреля по 19 мая 2023 года 86-летний Берлускони прошел курс лечения в "Сан-Раффаэле".

Возглавляемая Берлускони партия "Вперед, Италия" участвует в правящей коалиции, находящейся сейчас у власти в стране.

Берлускони четырежды занимал должность премьера Италии - в 1994 -1995, 2001 - 2005, 2005 - 2006 и 2008 - 2011 годах, и таким образом оказался рекордсменом по пребывании на этой должности. Он стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство страны Европы. Являлся одним из самых богатых людей Италии, владельцем банков, СМИ, страхового бизнеса. Семья Берлускони владеет контрольным пакетом акций в итальянском медиахолдинге Fininvest S.p.A. - одной из крупнейших подобных структур в мире.