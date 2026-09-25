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Аэропорту Милана присвоено имя Сильвио Берлускони

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Главный аэропорт Милана "Мальпенса" торжественно переименовали в память о политике и медиамагнате Сильвио Берлускони, несмотря на противодействие городского совета и других органов власти, сообщает EFE.

Теперь аэропорт, являющийся основным для северной Италии, будет называться "Международный аэропорт Милана Мальпенса имени Сильвио Берлускони".

На церемонии открытия мемориальной доски с новым названием присутствовали члены семьи бывшего премьер-министра, скончавшегося в 2023 году, а также видные политики правого толка, такие как председатель сената Иньяцио Ла Русса и министр иностранных дел Антонио Таяни, преемник Берлускони на посту лидера партии "Вперед Италия".

Назвать аэропорт именем Берлускони в июне 2024 года предложило региональное правительство области Ломбардия, затем инициативу поддержал министр инфраструктуры Маттео Сальвини, который также присутствовал на церемонии. Мэры городов Милана и Варезе, которые выступали против этой инициативы, на церемонию не пришли.

Сильвио Берлускони родился в Милане в 1936 году и скончался там же 12 июня 2023 года от лейкемии.

Берлускони четырежды занимал должность премьера Италии - в 1994 -1995, 2001 - 2005, 2005 - 2006 и 2008 - 2011 годах, и таким образом оказался рекордсменом по пребывании на этом посту.

Сильвио Берлускони - 80

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Сильвио Берлускони принимает участие в итальянском телешоу "Porta a porta". 2015 год.
Милан Маттео Сальвини Сильвио Берлускони Италия
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