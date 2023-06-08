Губернатор Приморского края сообщил, что Софья Сапега возвращается к семье

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Гражданка РФ Софья Сапега, которую помиловал президент Белоруссии Александр Лукашенко, возвращается к семье, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Софья летит домой, к семье", - написал он в четверг в своем телеграм-канале.

"Уверен, Софья сделает выводы из этой истории. Это был серьезный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевича (президента Белоруссии Лукашенко - ИФ) вместо шести лет, она провела в заключении два", - добавил Кожемяко.

Как сообщалось, Лукашенко помиловал Сапегу, 7 июня ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.

Ранее в посольстве РФ в Белоруссии сообщали, что Сапега согласилась на экстрадицию в Россию, после чего правоохранительные органы стран приступили к урегулированию формальностей.

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в результате вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, на котором она возвращалась с отдыха в Греции со своим бойфрендом, оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Белорусские власти под предлогом сообщения об угрозе подрыва самолета вынудили борт приземлиться в аэропорту Минска, где Сапега и Протасевич были задержаны.

В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

Суд также постановил взыскать с подсудимой в пользу потерпевших 167,5 тысяч белорусских рублей (около $65 тысяч). На момент передачи дела в суд в нем фигурировали 238 потерпевших.

В июне 2022 года Сапега подала прошение на имя президента Белоруссии о помиловании. В январе 2023 года стало известно, что власти Белоруссии в помиловании отказали. В марте ее внесли в список причастных к террористической деятельности.

В апреле стало известно, что Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в Россию для дальнейшего отбывания наказания.