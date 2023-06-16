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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

В НАТО пока не считают нужным что-либо предпринимать из-за российского ТЯО в Белоруссии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В НАТО пока не видят необходимости принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности альянса в связи с планами размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, сообщил в пятницу журналистам генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы предпримем меры в случае необходимости, будем сохранять бдительность и пристально наблюдать за российскими ядерными силами, но к настоящему моменту мы не видим никаких изменений, которые потребовали бы изменений с нашей стороны", - заявил Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссию начнется после 7-8 июля, когда закончится строительство сооружений для него.

В конце марта этого года Путин заявил о договоренности с Лукашенко о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.

Президент РФ отмечал, что Белоруссии передан ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

НАТО Белоруссия РФ
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