Тактическое ядерное оружие будет доставляться в Белоруссию после 7-8 июля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Перемещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссию начнётся после 7-8 июля, когда закончится строительство сооружений для него, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, всё идёт по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Всё по плану, всё стабильно", - добавил президент РФ.

В конце марта президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, Россия передала республике ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.