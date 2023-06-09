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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Тактическое ядерное оружие будет доставляться в Белоруссию после 7-8 июля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Перемещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссию начнётся после 7-8 июля, когда закончится строительство сооружений для него, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В РоссииПутин заявил о размещении в Белоруссии 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружиеПутин заявил о размещении в Белоруссии 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружиеЧитать подробнее

"По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, всё идёт по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Всё по плану, всё стабильно", - добавил президент РФ.

В конце марта президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, Россия передала республике ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем тактического ядерного оружия.

Белоруссия РФ Владимир Путин
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