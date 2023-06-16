Япония проследила за прохождением кораблей ВМФ РФ к северу от острова Хоккайдо
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Японские силы самообороны проследили за прохождением двух российских фрегатов через пролив Лаперуза между островами Хоккайдо и Сахалином, сообщило японское военное ведомство.
Два фрегата класса "Стерегущий" с бортовыми номерами 337 и 339 проследовали накануне через пролив из Охотского в Японское море, говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии.
За российскими военными кораблями вели наблюдение ракетный катер и патрульный противолодочный самолет P-3C Морских сил самообороны.