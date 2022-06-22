Силы самообороны Японии зафиксировали передвижения кораблей РФ и КНР

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии отследили пять кораблей ВМФ России, которые вошли в Японское море после прохождения через Цусимский пролив, сообщает NHK.

По их данным, группа из пяти российских кораблей 21 июня проследовала через Цусимский пролив и вышла в Японское море.

Ранее в воскресенье эти же пять судов были замечены в Восточно-Китайском море после прохождения через воды между двумя островами префектуры Окинава на юго-западе Японии.

В прошлую среду российские корабли прошли у мыса Эримо в самой северной японской префектуре Хоккайдо. Затем они отправились на юг, в воды префектуры Тиба и в сторону островов Идзу.

Согласно источникам в министерстве обороны Японии, предполагается, что корабли участвовали в крупномасштабных учениях в Тихом океане.

NHK кроме того сообщает, что силы самообороны Японии также зафиксировали три китайских военно-морских судна, плывущих в водах между двумя островами Идзу.

Корабли КНР по отдельности прошли через проливы Лаперуза и Сангарский (Цугару). Затем они отплыли на юг от префектуры Тиба, как и пять российских судов.

Отмечается, что флоты двух стран совершали плавания вокруг Японии по схожим маршрутам.

Министерство обороны Японии анализирует данные об их передвижениях. Никаких нарушений не зафиксировано.