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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Глава японского Минобороны обеспокоен проходом кораблей РФ и КНР вблизи Японии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Недавний проход групп кораблей РФ и КНР возле берегов Японии вызывает тревогу, заявил в среду глава японского Минобороны Нобуо Киси.

"Киси выразил беспокойство в связи с тем, что примерно 10 российских и китайских кораблей перемещались вокруг Японии в такой короткий промежуток времени и по схожим маршрутам", - сообщает газета "Майнити".

Министр подтвердил информацию СМИ, что пять кораблей ВМФ России ранее совершали плавание к югу от острова Хоккайдо в Тихом океане, а затем прошли через Цусимский пролив и вышли в Японское море. Он отметил, что по такому же маршруту прошли три корабля ВМС КНР.

Нобуо Киси назвал такие действия "демонстрацией силы" и предостерег от них в будущем.

Кроме того, по словам министра, во вторник и среду шесть кораблей ВМС КНР прошли возле японской префектуры Окинава, а затем ушли из Восточно-Китайского моря в сторону Тихого океана.

Также глава Минобороны Японии заявил, что в Токио внимательно следят за ситуацией в связи с пролетом накануне 29 самолетов ВВС КНР в провозглашенной властями Тайваня в одностороннем порядке зоне идентификации ПВО.

Ранее NHK сообщал, что Силы самообороны Японии отследили пять кораблей ВМФ России, которые вошли в Японское море после прохождения через Цусимский пролив. В воскресенье эти же пять судов были замечены в Восточно-Китайском море после прохождения через воды между двумя островами префектуры Окинава на юго-западе Японии.

В прошлую среду российские корабли прошли у мыса Эримо в самой северной японской префектуре Хоккайдо. Затем они отправились на юг в сторону островов Идзу.

NHK кроме того сообщало, что Силы самообороны Японии также зафиксировали три китайских военно-морских судна, плывших в водах между двумя островами Идзу. Корабли КНР по отдельности прошли через проливы Лаперуза и Сангарский (Цугару). Затем они отплыли на юг от префектуры Тиба, как и пять российских кораблей.

Япония Китай
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