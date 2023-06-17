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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Индия ждет увеличения доли нефти из РФ в импортной корзине до 30% к концу 2023/24 фингода

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Доля российской нефти в общем объеме импорта Индии к концу 2023/2024 финансового года может достичь 30%, заявил глава индийской госкомпании Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) Арун Кумар Сингх в ходе Энергетической панели ПМЭФ-2023.

"Доля импорта российской нефти, которая составляла менее 2% в 2021/2022 году, увеличилась в десять раз, до 20% в корзине импорта нефти. (...) Ожидаем, что в текущем году (2023/2024 - ИФ) она составит 30%. Таким образом, гарантированная торговля между двумя странами будет расти ещё сильнее, и России будет отводиться серьезная роль в обеспечении энергобезопасности Индии", - сказал он.

Индия
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