Индия в мае увеличила импорт нефти на 35% в годовом исчислении

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Индия в мае импортировала 22,081 млн тонн нефти, сообщило Министерство торговли страны. В апреле импорт составил 21,665 млн тонн, рост показателя месяц к месяцу составил 1,9%. По отношению к маю 2022 года поставки выросли на 34,7%.

Тройка основных поставщиков на протяжении года (с июня 2022 года) не меняется: Россия поставила 8,927 млн тонн (+12,4% к апрелю, рост в 4,5 раза к маю-2022), Ирак - 4,036 млн тонн (-5,5% м/м и -6,4% к маю-2022), Саудовская Аравия - 2,699 млн тонн (-26,6% м/м и +7,9% к маю-2022).

В целом за пять месяцев Индия импортировала 111,514 млн тонн нефти, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.