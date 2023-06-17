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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Huawei посчитала дискриминирующим решение ЕК отказаться от ее оборудования в сфере 5G

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В китайской компании Huawei полагают, что решение Европейской комиссии (ЕК) отказаться от услуг связи 5G, предоставляемых с использованием оборудования этой фирмы, не является беспристрастным и несет опасность.

"Очевидно, что решение не основано на достоверной транспарентной и объективной технической оценке сетей 5G. Ограничения основаны на пристрастных суждениях, которые несут серьезные экономические и социальные риски", - цитирует Bloomberg заявление Huawei.

В миреЕК откажется закупать услуги связи 5G с оборудованием Huawei и ZTEЕК откажется закупать услуги связи 5G с оборудованием Huawei и ZTEЧитать подробнее

Ранее МИД КНР тоже подверг критике эти меры ЕК.

В четверг стало известно, что ЕК объявила об отказе от аппаратуры китайских поставщиков Huawei и ZTE в сфере 5G ради безопасности своих внутренних телекоммуникационных систем.

Bloomberg напоминает, что ранее США лишили Huawei доступа к широкому спектру американских товаров - от оборудования для производства микросхем до программного обеспечения смартфонов. Вместе с тем США оказывают давление на ЕС, чтобы он занял более жесткую позицию в отношении Китая, в том числе, в конкуренции за такие передовые технологии как микросхемы, средства искусственного интеллекта, квантовые вычисления.

Тем не менее, ряд стран ЕС, включая ФРГ, до сих пор используют продукты Huawei в своих информационных сетях.

Huawei ZTE Китай ЕС Еврокомиссия 5G
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