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FT узнала о возможном введении ЕС запрета на участие Huawei в строительстве сетей 5G

FT узнала о возможном введении ЕС запрета на участие Huawei в строительстве сетей 5G
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Власти Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность введения обязательного запрета на участие компаний, которые могут угрожать безопасности, включая китайскую Huawei, в развертывании сетей 5G на территории стран-участниц, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, Брюссель беспокоится, что правительства отдельных стран, в том числе ФРГ, не уделяют проблеме должного внимания.

Лишь треть стран ЕС ввели запреты на сотрудничество с Huawei в критически важных сегментах телекоммуникационной отрасли, связанных со стандартом 5G, хотя Брюссель рекомендовал исключить высокорисковых поставщиков из инвестиционных проектов в сфере технологий, заявил на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Это слишком мало, - пояснил Бретон. - И это подрывает коллективную безопасность ЕС". Указанные рекомендации, единогласно принятые государствами Евросоюза в 2020 году, касаются в том числе сертификационных требований и диверсификации поставщиков.

Прямого запрета в рекомендациях не содержится. Европейская комиссия на следующей неделе представит отчет об их исполнении.

Учитывая время, необходимое для получения поддержки со стороны Европарламента и стран-членов ЕС, обязательный запрет вряд ли введут до истечения срока действия полномочий текущего состава Еврокомиссии в 2024 году, указывает газета.

Huawei заявила, что выступает против политизации оценки кибербезопасности. "Оценивать риски в области кибербезопасности без соблюдения технологических стандартов или исключать из системы конкретных поставщиков без надлежащей технологической оценки - это нарушение принципов справедливости и недискриминации, а также законов и нормативных актов Европейского союза и входящих в него стран", - отметила компания.

Huawei Брюссель Евросоюз ЕС
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