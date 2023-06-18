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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Боррель заявил генсеку ЛАГ, что ЕС не считает своевременным возвращение Сирии в организацию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время встречи в Каире с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом заявил, что в Евросоюзе не видят никаких устремлений режима Дамаска к нормализации ситуации.

"Повторный прием Сирии в Лигу арабских государств - это суверенное решение, и мы полностью его уважаем. Но мы также видим, что это было сделано в ситуации, когда сирийский режим не предпринимал никаких значимых усилий для решения конфликта. Наша позиция в отношении сирийского режима не изменилась и не изменится, пока он не добьется прогресса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - сказал Боррель, чье заявление опубликовано в воскресенье Европейской внешнеполитической службой.

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По словам высокого представителя ЕС по иностранным делам, на данный момент режим не проявляет надлежащей ответственности. В ЕС это воспринимается серьезно, поэтому Европейский союз и Лига арабских государств отложили министерскую встречу по просьбе Брюсселя, объяснил Боррель.

"В то же время я прибыл сюда, чтобы подчеркнуть, что Европейский союз хочет углубить свое взаимодействие и диалог с Лигой арабских государств, поэтому я здесь. Поверьте мне, Евросоюз очень заинтересован в том, чтобы поддерживать контакты с Лигой арабских государств и, в частности, с комитетом лиги по Сирии", - отметил глава европейской дипломатии.

Сирию исключили из ЛАГ после начала гражданской войны в 2011 году. После многолетних боевых действий президенту Сирии Башару Асаду удалось практически полностью подавить сопротивление вооруженных сторонников оппозиции. В последние месяцы ряд арабских стран начали процесс нормализации отношений с Дамаском. Кульминацией этого процесса стало принятое ЛАГ в мае решение восстановить членство Сирии в организации.

Европейский союз Евросоюз Жозеп Боррель ЛАГ Сирия Башар Асад Ахмед Абу аль-Гейт
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