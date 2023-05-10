Король Саудовской Аравии пригласил Асада на саммит ЛАГ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад получил приглашение от саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда принять участие в саммите Лиги арабских государства (ЛАГ), сообщают арабские СМИ со ссылкой на канцелярию сирийского лидера.

Саммит пройдет 19 мая в городе Джидда на западе Саудовской Аравии. Это приглашение последовало после решения ЛАГ ранее в мае восстановить участие Сирии в работе организации.

Приглашение Асаду передали через саудовского посла в Иордании Наифа Ас-Судаири.

В канцелярии президента Сирии отметили, что глава государства "с благодарностью принял приглашение" и указал, что этот саммит "усилит межарабское взаимодействие для достижения чаяний арабских народов".

В начале мая министры иностранных дел стран ЛАГ согласились восстановить членство Сирии в организации, приостановленное более 10 лет назад.

За возвращение Сирии в ЛАГ активнее всего выступала Саудовская Аравия, а основным противником инициативы был Катар. Обе страны много лет поддерживали группировки, которые вели вооруженную борьбу против президента Сирии Башара Асада. Однако Эр-Рияд в последнее время работает над восстановлением отношений с Дамаском.