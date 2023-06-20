Очередной раунд переговоров по Сирии стартует во вторник в Астане

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Очередной раунд переговоров по Сирии в "астанинском" формате начнется во вторник в столице Казахстана.

Предыдущий раунд переговоров проходил в Астане в ноябре 2022 года.

Как сообщал МИД Казахстана, в переговорах примут участие делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

Делегацию РФ возглавляет замминистра Михаил Богданов.

В повестку включены вопросы изменения региональной обстановки вокруг Сирии, ситуация "на земле", усилия по комплексному урегулированию в САР, вопросы борьбы с терроризмом, меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести, гуманитарная ситуация в Сирии, мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению САР и создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

В первый день, 20 июня, ожидается проведение четырехсторонних консультаций заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Сирии и Турции для обсуждения хода работы над проектом "дорожной карты" по нормализации сирийско-турецких отношений, а также двусторонние и трехсторонние консультации стран-участниц "астанинского" процесса.

Во второй день планируется продолжение консультаций, пленарное заседание и пресс-конференция.

В рамках переговоров также запланировано проведение очередного заседания рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести с участием представителей стран-гарантов, ООН и Международного комитета Красного Креста.