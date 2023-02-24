Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

FATF приостановила членство России в организации

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Росфинмониторинге назвали безосновательным и политизированным решение международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) о приостановке членства РФ в организации.

"На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (22-24 февраля) принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ. (...) Данное решение ФАТФ не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Российская "антиотмывочная" система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством", - заявили в службе.

В Росфинмониторинге подчеркнули, что такое решение организации "является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации, (...) идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), а также техническим характером Группы".

В службе подчеркнули, что РФ "как ответственная сторона будет применять меры по противодействию ОД/ФТ/ФРОМУ и иным серьезным преступлениям, в том числе путем активизации международного сотрудничества с заинтересованными странами".

ФАТФ была учреждена при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Россия была принята в члены группы в 2003 году.

ФАТФ FATF Росфинмониторинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США повысят пошлины на 100 минералов, металлов и химикатов из России

Банки, попавшие под новые британские санкции, сообщили о работе в штатном режиме

ФРС будет менять ставку в зависимости от экономических данных

Байден выдвинул бизнесмена Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка

Байден выдвинул бизнесмена Аджая Бангу на пост президента Всемирного банка

Казахстан начал транспортировку нефти для экспорта в Германию

Перевалка нефти на морском терминале КТК возобновлена после четырех дней простоя

Банк России не разрешил белорусскому брокеру запустить в обращение бумаги "Газпрома"

Минпромторг хочет с 1 июня поднять планку требований к автомобилям с Евро-0 до Евро-2

Philip Morris усомнился в возможности продать сейчас российский бизнес

В январе производство легковых машин в России упало в 4,5 раза год к году

В январе производство легковых машин в России упало в 4,5 раза год к году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });