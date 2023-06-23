Статус России в FATF не изменился, членство по-прежнему приостановлено

Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Статус России в ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) по итогам пленарной недели остался прежним, ее членство в группе все так же приостановлено, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Заседания группы проходили 19-23 июня в Париже.

ФАТФ 24 февраля приостановила членство РФ в группе. Тогда Росфинмониторинг заявлял, что это не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

При этом Россия, как следует из заявлений группы, не появилась ни в "сером", ни в "черном" списках ФАТФ.

Вероятность таких решений обсуждалась в зарубежных СМИ накануне пленарной недели, никаких официальных заявлений от самой группы о потенциальных шагах в отношении РФ не появлялось. Косвенно о возможности обсуждения этого вопроса в рамках недели можно было судить по комментариям российских официальных лиц, которые сообщали о международных контактах в целях предотвращения изменения статуса РФ в ФАТФ. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что если решение о внесении РФ в негативные списки будет принято, оно может носить только политический характер, потому что объективных причин для этого нет. Россия старается всеми способами донести свою позицию в преддверии пленарного заседания ФАТФ, говорила также она. "Коммуникации пытаемся проводить какие только возможно, разъясняем нашу позицию", - сообщала Набиуллина.

В своем итоговом релизе, заявляя о сохранении приостановки членства РФ, ФАТФ призывает страны сохранять бдительность в отношении возможных рисков обхода мер, принятых против России, для защиты международной финансовой системы.

Группа обновила "серый" список государств, находящихся на усиленном мониторинге, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов, финансированием терроризма, определив в него Камерун, Хорватию и Вьетнам. В список также входят Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Панама, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, ЮАР.

ФАФТ оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый черный список, в него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер - это КНДР и Иран, и в отношении которых нужно применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам (Мьянма).

Россия была исключена из "черного" списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам. После второй оценки в апреле 2003 года страна с 19 июня того же года стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.