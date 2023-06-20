Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Байден отметил прогресс в отношениях США и КНР после встречи Блинкена и Си Цзиньпина

Байден отметил прогресс в отношениях США и КНР после встречи Блинкена и Си Цзиньпина
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил после визита в Китай главы госдепа Энтони Блинкена, что Вашингтон и Пекин на правильном пути, сообщают американские СМИ.

"Не важно, каковы мои ощущения: ведь вы сами знаете, что прогресс был достигнут", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов, чувствует ли он, что во время встречи Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином был достигнут прогресс.

"Блинкен проделал чертовски хорошую работу. Мы на правильном пути", - приводят слова главы Белого дома американские СМИ.

Ранее в понедельник Блинкен провел встречи c Си Цзиньпином и главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.

Джо Байден Си Цзиньпин Энтони Блинкен США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Boeing планирует ускорить темпы производства самолетов 737 MAX до 42 единиц в месяц

Boeing планирует ускорить темпы производства самолетов 737 MAX до 42 единиц в месяц

На саммите НАТО в июле не будут обсуждать вопрос о приглашении Украины в альянс

На саммите НАТО в июле не будут обсуждать вопрос о приглашении Украины в альянс

В Белоруссии введут химическую кастрацию для педофилов

Не менее 300 пакистанцев погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Греции

Российские моряки спасли в Средиземном море 68 пассажиров аварийного судна

FATF начинает пленарную неделю, статус России в организации под вопросом

FATF начинает пленарную неделю, статус России в организации под вопросом

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 июня

Фондовые индексы США снизились в пятницу, но уверенно выросли по итогам недели

Фондовые индексы США снизились в пятницу, но уверенно выросли по итогам недели
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });