Байден отметил прогресс в отношениях США и КНР после встречи Блинкена и Си Цзиньпина

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил после визита в Китай главы госдепа Энтони Блинкена, что Вашингтон и Пекин на правильном пути, сообщают американские СМИ.

"Не важно, каковы мои ощущения: ведь вы сами знаете, что прогресс был достигнут", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов, чувствует ли он, что во время встречи Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином был достигнут прогресс.

"Блинкен проделал чертовски хорошую работу. Мы на правильном пути", - приводят слова главы Белого дома американские СМИ.

Ранее в понедельник Блинкен провел встречи c Си Цзиньпином и главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И.