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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Концерт группы "Би-2" в казахстанском Семее отменили из-за природного пожара

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В городе Семее (административный центр Абайской области на востоке Казахстана) отменили концерт рок-группы "Би-2", намеченный на 21 июня.

"В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области, концерт российской музыкальной группы "Би-2", запланированный 21 июня в МКСК "Арена", отменяется", - сообщили городские власти и призвали "всех отнестись с пониманием принятому решению".

Пожар, охвативший 60 тысяч га в природном резервате "Семей орманы" в Абайской области, бушует с 8 июня. Жертвами стихии стали 14 сотрудников Новошульбинского лесничества. 14 июня МЧС объявило о локализации пожара, однако его полная ликвидация может занять еще месяц. 12 июня в Казахстане было объявлено днем общенационального траура по погибшим в этом пожаре.

На концерте в Астане, состоявшемся 14 июня, музыканты выразили соболезнование семьям погибших и пострадавшим от пожара в Абайской области. Средства, вырученные от продажи билетов, они планировали перечислить пострадавшим при пожаре.

Би-2 Казахстан Семей
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