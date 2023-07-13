Бушевавший больше месяца лесной пожар на востоке Казахстана потушен

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Крупный лесной пожар в Абайской области (на востоке Казахстана), начавшийся больше месяца назад и приведший к гибели 15 человек, полностью потушен, сообщила в четверг пресс-служба МЧС республики.

"По информации ГЛПР (государственный лесной природный резерват - ИФ) "Семей Орманы" сегодня в 13 часов 00 минут (10 утра по Москве - ИФ) лесной пожар в Бородулихинском районе области Абай полностью ликвидирован, то есть процесс горения и тления полностью прекращен", - говорится в сообщении.

Площадь выгоревшего участка составила 60 тыс. га.

В пресс-службе напомнили, что пожар был локализован вечером 14 июня.

"С момента достижения локализации и убытия сил и средств МЧС на месте пожара организовано дежурство (окарулирование) лесными пожарными станциями министерства экологии и природных ресурсов в целях исключения возможности повторного возгорания. Проводилось патрулирование по всему периметру пожара", - отметили в ведомстве.

Пожар в природном резервате "Семей орманы" в Абайской области бушевал с 8 июня. Жертвами стихии стали 14 сотрудников Новошульбинского лесничества.