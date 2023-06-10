Число жертв природного пожара на востоке Казахстана возросло до 14 человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Абайской области (на востоке Казахстана) обнаружены тела еще одиннадцати человек, пропавших во время пожара, сообщила в субботу пресс-служба МЧС республики.

"По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются их личности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех погибших работниках лесничества и поисках одиннадцати пропавших.

Как отметили в МЧС, таким образом, число погибших достигло 14 человек.

Пожар в природном резервате "Семей орманы" бушует с 8 июня, его площадь за сутки увеличилась вдвое - до 60 тыс. га. Быстрому распространению огня способствовала жаркая погода, порывистый ветер и сложный рельеф местности. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать грозовой разряд. В тушении задействованы более тысячи человек, свыше 250 единиц техники, 11 вертолетов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отложил визит во Вьетнам и планирует посетить регион для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от бедствия.

Ранее в субботу глава государства освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина и подписал указ о назначении Сырыма Шарипханова главой ведомства.