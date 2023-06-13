Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

Число жертв лесного пожара в Казахстане увеличилось до 15 человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Абайской области на востоке Казахстана, где пятые сутки полыхает лесной пожар, обнаружено тело еще одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

"Полицейские области Абай в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, число жертв лесного пожара увеличилось до 15 человек.

Пожар в природном резервате "Семей орманы" в Абайской области бушует с 8 июня. К понедельнику площадь возгорания удалось сократить с 60 тыс. до 43 тыс. га. Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали 14 человек, все они работники Новошульбинского филиала резервата.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил о готовности применить российское ядерное оружие в ответ на агрессию

Лукашенко заявил о готовности применить российское ядерное оружие в ответ на агрессию

Лукашенко объяснил свое решение о помиловании Протасевича его раскаянием

Российскому летчику разрешили жить в Литве в ожидании убежища

Brent подорожала до $72,36 за баррель

Сотрудники МЧС РФ спасли более 2 тыс. жителей Херсонской области

Что случилось этой ночью: вторник, 13 июня

Байден продлил на год санкционный режим в отношении Белоруссии

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 72 мини-спутниками

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 72 мини-спутниками

Вотум недоверия премьеру Франции не получил поддержки в Национальном собрании

Российского туриста убили в центре Стамбула

Российского туриста убили в центре Стамбула
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });