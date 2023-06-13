Число жертв лесного пожара в Казахстане увеличилось до 15 человек

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Абайской области на востоке Казахстана, где пятые сутки полыхает лесной пожар, обнаружено тело еще одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

"Полицейские области Абай в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, число жертв лесного пожара увеличилось до 15 человек.

Пожар в природном резервате "Семей орманы" в Абайской области бушует с 8 июня. К понедельнику площадь возгорания удалось сократить с 60 тыс. до 43 тыс. га. Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали 14 человек, все они работники Новошульбинского филиала резервата.