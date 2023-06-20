Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Тихановской, приговоренной к 15 годам колонии

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии не удовлетворил апелляцию экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской на приговор нижестоящего суда, сообщила во вторник пресс-служба суда.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда республики Беларусь приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года... оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

16 марта Тихановская была заочно приговорена Минским городским судом к 15 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. По делу проходили экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, члены координационного совета оппозиции Мария Мороз (возглавляла предвыборный штаб Тихановской), Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Латушко суд назначил 18 лет, Мороз - 12, Ковальковой - 12, Дылевскому - 12.

Все они были признаны виновными в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем; создании и руководстве экстремистским формированием; публичных призывах к захвату власти и иных действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности; возбуждении социальной вражды и розни.

Тихановская в 2020 году участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который был задержан и впоследствии осужден на 18 лет колонии (в этом году ему вынесли еще один приговор - 1,5 года лишения свободы за "злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения").

Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии с 1994 года. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Оппозиция сочла результаты прошедших 9 августа 2020 года выборов сфальсифицированными. В стране в течение около полугода продолжались массовые акции протеста. Их участники требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Ряд стран ЕС признал Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

КГБ Белоруссии включил Тихановскую, Латушко и еще 15 граждан Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.