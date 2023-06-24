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Белоруссия готовит новые ответные меры на западные санкции

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Новые ответные меры на западные санкции готовит Белоруссии, заявил министр иностранных дел Сергей Алейник в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.

"На этой неделе было принято решение по ограничению въезда польских прицепов и полуприцепов на территорию Беларуси - это как ответная мера на последние санкционные решения Варшавы в отношении Республики Беларусь. Готовятся дополнительные меры, о которых мы скоро узнаем", - пообещал Алейник.

Он напомнил о принятии и других решений - таких как определение перечня недружественных стран, ограничений по технологическому импорту для западных стран, а также ограничений по целой гамме продовольственных товаров. Алейник отметил, что все эти решения принимались вдумчиво, с точки зрения оценки как экономических рисков, так и экономического эффекта.

"Мы абсолютно не заинтересованы этими ответными, особенно экономическими, решениями стрелять себе в ногу, так как это делают западные страны. Потому что мы прекрасно понимаем, что все беспрецедентные санкции Запада не только отражаются на тех странах, в отношении которых они принимают эти санкции, но и бумерангом бьют по самим авторам этих санкций", - заявил министр.

Самым печальным Алейник назвал тот факт, что вводимые против Белоруссии и России санкции фактически бьют по всем без исключения странам мира.

"Это санкции не прямого, а косвенного действия", - отметил Алейник.

Белоруссия Варшава
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