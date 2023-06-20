Франция присоединилась к поискам аппарата, пропавшего на пути к "Титанику"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Французский океанографический исследовательский институт по освоению моря IFREMER направил судно для помощи в поисках подводного аппарата, пропавшего в Атлантике во время погружения к обломкам "Титаника", сообщает во вторник телеканал BFMTV.

Госсекретарь по морским делам при правительстве Франции Эрве Бервиль во вторник сообщил, что французский океанографический исследовательский институт по освоению моря IFREMER направил для помощи в поисках свое судно, оснащенное подводным роботом для работ на больших глубинах. Ожидается, что судно Atalante прибудет в район поисков около 21:00 по Москве в среду.

Телерадиокорпорация BBC сообщает, что в поиске пропавшего аппарата также участвуют американские и канадские суда и самолеты. Бостонская береговая охрана, которая руководит поисковой операцией, направила в зону поисков два самолета C-130 Hercules, к ним присоединились канадские C-130 Hercules и Boeing P-8 Poseidon, оснащенный подводным сонаром. Также в районе поисков решили использовать гидроакустические буи.

Плавучая база Polar Prince, с которой погружался "Титан", также участвует в поиске. Ей помогает судно Horizon Arctic, которое направили к предположительному месту нахождения аппарата позже.

Контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер сообщил во вторник утром, что после ночи спасательных работ область поиска была расширена. Ранее в понедельник он сообщал, что работа будет фокусироваться на двух аспектах: поиске на поверхности воды - на случай возвращения "Титана" на поверхность, и на подводном поиске с помощью сонара.

При этом он отметил, что – в случае обнаружения подводного аппарата – для его подъема на поверхность потребуются дополнительные специалисты, для этого береговая охрана связалась с ВМС США и с частными компаниями.

Канадское минобороны в свою очередь заявило, что помимо самолетов в поиске участвует корабль береговой охраны Kopit Hopson.

Судно Polar Prince доставило подводный аппарат на место погружения в воскресенье, его отправление было назначено на 04:00 по местному времени (11:00 по Москве). Команда Polar Prince потеряла контакт с подводным аппаратом примерно через час и 45 минут после погружения.

По информации издания, на борту подводного аппарата находятся британцы миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен Шахзада Дауд и его сын Сулеман Дауд, а также французский пилот судна Поль-Анри Нарголе. Вместе с тем некоторые СМИ сообщают, что пятым пассажиром был гендиректор компании OceanGate Expeditions, отправлявшей батискафы с экспедициями к "Титанику", Стоктон Раш.

Ранее СМИ сообщали, что ирландский аквалангист Рори Голден написал в социальных сетях, что с командой подводного аппарата все в порядке. Позже выяснилось, что на самом деле он имел в виду не субмарину, а как раз Polar Prince, на борту которого сейчас и находится.

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается отправкой подводных аппаратов для глубоководных экспедиций, в понедельник подтвердила пропажу одного из них. Предполагается, что подводный аппарат оснащен средствами жизнеобеспечения на четыре дня.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции OceanGate Expeditions составляет $250 тыс.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из-за крушения погибли около 1,5 тыс. человек.