Член экипажа батискафа, пропавшего по пути к месту крушения "Титаника", вышел на связь

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рори Голден, находящийся на борту туристического батискафа, пропавшего в Атлантическом океане во время экспедиции к затонувшему "Титанику", вышел на связь и сообщил, что с ним все хорошо, сообщает The Irish Sun.

"Я в порядке", - написал Голден в своем аккаунте на Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

"Наше внимание сейчас сосредоточено на сложившейся ситуации и на масштабной поисково-спасательной операции, которую проводят крупные агентства", - добавил он.

Турист поблагодарил всех, кто беспокоится и пытается связаться с членами экипажа, и попросил мыслить позитивно.

Голден 10 июня написал в соцсети, что он отправился в экспедицию к затонувшему "Титанику".

Накануне сообщалось, что компания OceanGate Expeditions, которая занимается отправкой подводных аппаратов для глубоководных экспедиций, подтвердила пропажу одного из своих батискафов. Сейчас в компании ищут способы вернуть подводное судно, они уже получили предложения о помощи от властей США.

The Guardian со ссылкой на береговую охрану Бостона сообщало, что на борту подводного аппарата находятся пять человек.

В свою очередь The Irish Examiner пишет, что командующий первым округом Береговой охраны США контр-адмирал Джон Могер, курирующий поисково-спасательную операцию, заявил на пресс-конференции в понедельник, что сейчас предпринимаются все возможные усилия, чтобы найти экипаж.

По его словам, в поисково-спасательных работах участвуют как американские, так и канадские самолеты, а также крупные суда.

Предполагается, что батискаф оснащен средствами жизнеобеспечения на четыре дня.

"Мы максимально используем каждый момент имеющегося времени. Мы сосредоточены на поиске этих пяти человек", - приводит издание слова Могера.

В министерстве обороны США заявили, что продолжают следить за ситуацией и готовы предоставить помощь.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции OceanGate Expeditions составляет $250 тыс.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из-за крушения погибли около 1,5 тыс. человек.