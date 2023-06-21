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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Спасатели, ведущие поиск опустившегося к Титанику батискафа, слышали периодический стук

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Спасатели, которые ищут батискаф, пропавший во время экспедиции к Титанику, слышали похожие на стук звуки, раздававшиеся каждые полчаса, сообщил телеканал CNN, сославшись на внутреннюю правительственную записку.

Через четыре часа после того, как были зафиксирован первый стук, были задействованы дополнительные гидроакустические устройства, которые его подтвердили.

В последнем обновлении записки во вторник вечером говорилось, что, число звуков, которые, однако, не назывались стуком, возросло, информирует телеканал.

"Была зафиксирована дополнительная акустическая обратная связь, которая помогает ориентировать технику на поверхности и свидетельствует, что выжившие сохраняют надежду", - отмечается в сообщении.

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается отправкой батискафов с туристами для глубоководных экспедиций, подтвердила пропажу одного из аппаратов.

В министерстве обороны США заявили, что продолжают следить за ситуацией и готовы предоставить помощь.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции OceanGate Expeditions составляет $250 тыс.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. При крушении погибли около 1,5 тыс. человек.

Титаник OceanGate Expeditions
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