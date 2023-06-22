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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

В МИД Казахстана заявили о готовности возобновить "астанинский формат" переговоров по Сирии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления переговоров по Сирии в качестве жеста доброй воли, сообщил МИД республики.

"В случае если со стороны участников международных встреч по Сирии в Астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом", - говорится в распространенном в четверг заявлении МИД Казахстана.

Накануне Казахстан предложил объявить текущую встречу по Сирии в рамках Астанинского процесса последней.

"Постепенный выход Сирии из изоляции в регионе можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс с честью справился со своей задачей. Принимая во внимание возвращение Сирии в арабскую семью, предлагаем официально объявить 20-е заседание по Сирии последним в рамках Астанинского процесса", - заявил замглавы МИД Казахстана Канат Тумыш.

В четверг в МИД пояснили, что объявление Казахстаном 20-й международной встречи высокого уровня по Сирии в Астанинском формате завершающим этапом переговорного процесса на своей территории базируется на следующем: данный формат был создан как дополнительная площадка для переговоров к Женевскому процессу и предназначался для решения конкретных практических задач по прекращению конфликта.

Казахстан Сирия Астана
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