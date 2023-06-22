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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Минобороны РФ отметило активизацию террористической деятельности в Сирии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) отмечает активизацию на территории Сирийской Арабской Республики деятельности деструктивных сил, целью которых является дестабилизация обстановки на подконтрольных правительству территориях, говорится в опубликованном в четверг заявлении заместителя руководителя Центра контр-адмирала Олега Гуринова.

"Участились случаи проведения террористических актов в отношении военнослужащих Сирийской арабской армии и гражданского населения. В июне зафиксировано 47 нарушений режима прекращения боевых действий, из них 24 - только за прошедшую неделю", - говорится в заявлении.

Только за последние сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных сил со стороны террористических группировок.

Минобороны России указывает также на "грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции".

"Нарушения носят целенаправленный и систематический характер. За прошедшие сутки зафиксировано 18 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", - говорится в заявление ЦПВС.

Сирия Минобороны РФ
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