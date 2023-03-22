Китай готов к углублению всеобъемлющего стратегического сотрудничества с РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Китай готов к дальнейшему углублению и обогащению значения всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства с РФ вне зависимости от изменений ситуации на международной арене, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай будет по-прежнему привержен продвижению всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Китаем и Россией в новую эпоху", - приводит МИД КНР слова Си Цзиньпина.

Он сказал: "Мой государственный визит в Россию на этот раз - это путешествие дружбы, сотрудничества и мира. Китай готов сотрудничать с Россией в будущем, чтобы обогатить значение всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, повысить благосостояние народов двух стран и внести больший вклад в дело содействия человеческому прогрессу".

Си Цзиньпин обратил внимание на то, что, будучи постоянными членами СБ ООН, Китай и РФ "обязаны и должны работать вместе, чтобы направлять и продвигать глобальное управление по пути, отвечающему ожиданиям международного сообщества", отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

"Обе стороны должны поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим основные интересы друг друга, и совместно противостоять вмешательству во внутренние дела внешних сил", - подчеркнул председатель КНР.

Он считает, что "необходимо укреплять коммуникацию и координацию в международных делах (...), практиковать подлинный многосторонний подход, противостоять гегемонизму и политике силы".

По словам Си Цзиньпина, "существует большой потенциал и простор для китайско-российского сотрудничества, которое является стратегическим, надежным и стабильным". Он призвал укреплять общую координацию, расширять сотрудничество в сфере энергетики, информационных технологий, цифровой экономики, сельского хозяйства, торговлю механической и электротехнической продукцией и других областях.

Путин завил о том, что РФ "твердо поддерживает Китай в защите его собственных законных интересов по вопросам, связанным с Тайванем, Гонконгом и Синьцзяном", говорится в сообщении МИД Китая. Российский президент также отметил, что "российская сторона ценит, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции в международных делах, поддерживает китайскую инициативу глобальной безопасности, инициативу глобального развития и глобальную цивилизационную инициативу и готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с Китаем на международном уровне".

На официальном сайте китайского МИД опубликованы полные тексты двух совместных заявлений России и Китая, подписанные по итогам визита китайского руководителя в Москву.