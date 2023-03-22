Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "мирный план Зеленского"

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Лидеры России и Китая не обсуждали в ходе завершившихся переговоров в Москве так называемый мирный план Зеленского, в центре внимания были положения китайского плана украинского урегулирования, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля сказал: "Нет, украинский мирный план не обсуждался. Был обмен мнениями по положениям, которые содержатся в китайском мирном плане, президент Путин сам об этом говорил".

"План Зеленского" - "это уже, скорее, вопрос, который касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной", добавил Песков.

Накануне, по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в вопросе украинского урегулирования его страна руководствуется целями и принципами Устава ООН, придерживается беспристрастной позиции.

По словам Си Цзиньпина, китайский план урегулирования направлен на "активное содействие примирению и восстановлению переговоров".