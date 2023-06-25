Байден и Зеленский обсудили ситуацию в России

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским события в России, боевые действия Украины и дальнейшую американскую помощь Киеву, сообщается в заявлении Белого дома.

"Они обсудили контрнаступление Украины (...). Лидеры также обсудили недавние события в России", - говорится в документе.

Отмечается, что Байден вновь заявил о "непоколебимой поддержке со стороны США, которая включает помощь в области безопасности, экономики и гумпомощь".

23 июня руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о нанесении российскими военными удара по позициям группы. В Минобороны РФ опровергли эти заявления. Позднее российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Пригожина "по факту организации вооруженного мятежа".

Накануне, в субботу, состоялись переговоры по телефону президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых тот принял предложение об остановке движения бойцов "Вагнера" по территории России. Сообщение об этом распространила пресс-служба белорусского президента.

После этого глава "Вагнера" заявил, что колонны группы вернутся в полевые лагеря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, он направится в Белоруссию.