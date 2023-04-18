Россия может закрыть потребности в литии за счет внутреннего производства к 2030 году

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Закрыть потребности РФ в литии за счет организации его производства внутри страны планируется к 2030 году, сообщил директор департамента металлургии Минпромторга РФ Владислав Васильев журналистам.

"К 2026 году планируем запустить первый проект (по производству литиевого сырья - ИФ). К тому времени еще импортонезависимости не будет, но выход на проектную мощность в течение трёх лет позволит достигнуть не просто импортонезависимости, у нас будут дополнительные объемы. В целом на то, чтобы стать импортонезависимыми, нам требуется шесть лет - к 2030 году", - сказал Васильев в рамках организованного ООО "Русатом МеталлТех" бизнес-диалога по теме импортозамещения металлургической продукции в Новосибирске во вторник.

При этом Васильев напомнил, что на данный момент в РФ на разных стадиях существуют несколько проектов по добыче лития. Так, получившее право на освоение Колмозерского литиевого месторождения СП "Норникеля" и горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом" ("Полярный литий") уже приступило к разработке документации.

"Есть проект, который сейчас активно обсуждается с "Газпромом", по нему окончательного решения пока (нет - ИФ), потому что там технология немного другая, то есть добыча этого лития. Есть компания "Халмек", которая тоже планирует реализовать проект. У нас достаточно широкий круг инвесторов", - сказал Васильев.

Директор департамента пояснил, что потребление лития не ограничивается производством литий-ионных аккумуляторов, напомнив, что на данный момент "Росатом" реализует проект по строительству завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей для электромобилей в Калининградской области.

"Мы видим, что сфера применения лития достаточно большая, и понимаем, что литий - стратегический металл. Борьба за него в мире уже в самом разгаре. Основные игроки - США и Китай - очень активно борются за месторождения, поэтому нам безусловно важно иметь и собственную ресурсную базу на территории страны, и при этом не упускать те возможности, которые есть за рубежом", - сказал Васильев.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в РФ.

Как сообщалось, "Полярный литий" получил лицензию на освоение Колмозерского литиевого месторождения (Мурманская область) в феврале текущего года, она действует до 20 февраля 2043 года. Размер разового платежа составил 1,7 млрд рублей. Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тыс. тонн, пентоксида тантала - 1,215 тыс. тонн, пентоксида ниобия - 1,485 тыс. тонн. Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей. Выход на проектную мощность запланирован к 2030 году.

Также в феврале текущего года были подведены итоги аукциона на разработку другого крупнейшего месторождения лития в Мурманской области - Полмостундровского. "ТД Халмек" и "Химико-металлургический завод" (ПАО "ХМЗ") начнут добычу лития на этом месторождении в режиме опытно-промышленной эксплуатации в 2023 году - объемом до 1 тыс. тонн с переработкой на ХМЗ с увеличением объема добычи до 20 тыс. тонн (в эквиваленте карбоната лития) к 2026 году.

В марте разработчик исследования ООО "Газпром ВНИИГАЗ" сообщало о подготовленном технико-экономическое обосновании создания совместного предприятия "Газпрома" и "Иркутской нефтяной компании" для организации добычи лития на Ковыктинском месторождении. Сообщалось, что "Газпром" намерен создать на Ковыкте опытную установку по производству карбоната лития. Речь идет о добыче литийсодержащих рассолов с глубины 1,5-2 км, подготовке рассола, адсорбционном выделении лития, обратной закачке отработанного рассола в пласт.

Также сообщалось, что отраслевой интегратор по накопителям энергии ГК "Росатом" - ООО "Рэнера" (входит в топливную компанию "ТВЭЛ") приступил к строительству завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей в Калининградской области на площадке замороженной Балтийской АЭС осенью 2022 года. Предполагается, что запуск первой линии состоится осенью 2025 года, а мощности производства составят 4 ГВт.ч в год. В случае появления большого спроса на продукцию, возможно введение второй и третьей очередей завода. В результате общая мощность предприятия может достичь 14 ГВт.ч в год.