EY заключит с UBS один из крупнейших аудиторских контрактов в мировой банковской отрасли

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Компания EY будет аудитором швейцарского UBS после его объединения с Credit Suisse, а соответствующий контракт станет одним из крупнейших в банковской отрасли, пишет Financial Times.

PwC, которая была аудитором Credit Suisse, проведет аудит показателей этого банка за 2023 год. Аудитором объединенного банка с 2024 года будет EY, выступавшая внешним аудитором UBS с 1998 года.

По данным источников газеты, размер контракта UBS и EY предполагает, что аудиторской фирме придется привлекать сотрудников из других стран.

UBS завершил сделку по покупке Credit Suisse в июне, однако интеграция нового актива, как ожидается, займет несколько лет, указывает FT.

Контракты UBS и Credit Suisse с аудиторами были одними из крупнейших в Европе и до слияния, отмечает газета. Так, в минувшем году эти банки выплатили EY и PwC соответственно $70 млн и $90 млн, причем вознаграждение PwC выросло на 10% год к году.

Размер контракта на обслуживание объединенного банка, как ожидается, будет меньше суммы контрактов до слияния, однако достаточно большим, чтобы войти в число крупнейших в мировой банковской отрасли.

В 2022 году самое большое аудиторское вознаграждение в европейском банковском секторе получила PwC, которой HSBC выплатил $148 млн. Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group, по данным Ideagen Audit Analytics, выплатили своим аудиторам по $95-103 млн.