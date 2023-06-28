Польша усиливает меры безопасности на границе с Белоруссией

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский счел необходимым предпринять меры по усилению безопасности в районе границы с Белоруссией в связи с перемещением в эту страну группы "Вагнер".

"У нас складывается новая ситуация в Белоруссии. Присутствие там группы "Вагнер", а это, согласно данным, которыми мы располагаем сейчас, примерно 8 тыс. солдат, - это угроза для Украины, а также это, возможно, опасно для Литвы и для нас", - цитирует Польское радио слова Качиньского.

По его словам, "на заседании правительственного комитета по национальной безопасности и обороне приняты решения по усилению обороны на восточной границе Польши".

"Усиление коснется как увеличения присутствующих там сил, так и количества укреплений на границе", - отметил Качиньский.

При этом он подчеркнул, что речь идет как о специальных временных, так и о постоянных мерах обеспечения безопасности.