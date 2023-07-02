Польша направит 500 полицейских для укрепления границы с Белоруссией

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Варшава отправит 500 офицеров полиции с целью укрепить границу Польши с Белоруссией, заявил в воскресенье глава польского МВД Мариуш Каминьский.

"Из-за напряженной ситуации на границе с Белоруссией я решил укрепить наши силы 500 офицерами полиции из (...) контртеррористических подразделений", - приводят его слова западные СМИ.

Как добавил Каминьский, "они присоединятся к 5 тыс. пограничников и 2 тыс. военных, которые охраняют границу".

В воскресенье Пограничная стража Польши отчиталась о том, что 187 человек накануне пытались незаконно пробраться из Белоруссии на польскую территорию.

Ранее на этой неделе вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский счел необходимым предпринять меры по усилению безопасности в районе границы с Белоруссией в связи с перемещением в эту страну группы "Вагнер". Он подчеркнул, что речь идет как о специальных временных, так и о постоянных мерах обеспечения безопасности.