Столтенберг считает преждевременным делать выводы по связанным с "Вагнером" событиям

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает нужным торопиться с выводами по событиям в России, связанным с группой "Вагнер".

"Сейчас слишком рано, чтобы делать выводы", - сказал он журналистам в Брюсселе. "И мы не знаем, сколько бойцов из "Вагнера" окажутся в Белоруссии, в других странах", - добавил Столтенберг.

Похожую точку зрения высказал в четверг и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Пока ничего не понятно (...) Неясно, кто стоял за этими событиями", - сказал он журналистам перед стартом саммита ЕС.

Боррель считает, что единственной реакцией ЕС на события в России должно быть продолжение оказания помощи Украине.

"Я попрошу (лидеров стран ЕС - ИФ) продолжить финансирование Европейского фонда мира", - сказал он. Этот фонд используется, в частности, для оказания военной помощи Киеву.