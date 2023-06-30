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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Лавров предложил странам Африки самим решать, продолжать ли сотрудничество с "Вагнером"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Решение о том, продолжать ли сотрудничество с ЧВК "Вагнер", должны принимать правительства африканских стран, где действуют такие подразделения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Какая будет судьба этих договоренностей между африканскими странами и ЧВК "Вагнер", это решать прежде всего правительствам соответствующих стран, насколько они будут заинтересованы продолжать эту форму сотрудничества для обеспечения безопасности органов власти", - сказал он в пятницу в ходе онлайн-брифинга.

Как отметил министр, "что касается ЦАР и других африканских стран, с которыми мы имеем тесные военно-технические связи, в ЦАР давно работают несколько сотен наших инструкторов по линии министерства обороны". "Это официальный государственный договор, на основе которого они там находятся и помогают армии ЦАР тренировать офицеров", - подчеркнул он.

По словам Лаврова, "что касается ЧВК "Вагнер", которые тоже там работали, и работали еще в нескольких африканских странах, эта договоренность заключена напрямую между соответствующими правительствами и ЧВК".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что группа "Вагнер" в Африке имела свой бизнес, к которому российское государство не имело отношения.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Вагнер МИД РФ Сергей Лавров ЦАР Африка
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