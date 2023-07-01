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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Глава ЦРУ обсудил в Киеве планы в отношении мирных переговоров с РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс во время секретного визита в Украину ранее в июне обсудил с украинскими чиновниками стратегию ведения боевых действий и возможные переговоры с Москвой, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

"Целью визита было подтвердить приверженность администрации Байдена обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя", - пишет издание.

Как утверждается в публикации, встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и высшими должностными лицами разведки Украины проходили "в критический момент конфликта, когда украинские силы изо всех сил пытаются получить преимущество на ранней стадии своего долгожданного контрнаступления".

"В Киеве Бернсу выразили (...) уверенность в достижении своей цели: вернуть значительную территорию к осени; переместить артиллерийские и ракетные системы вблизи линии границы с Крымом, продвинуться дальше в восточную Украину, а затем начать переговоры с Москвой", - сообщили источники газеты.

The Washington Post отмечает, что Зеленский и его команда "находятся под чрезвычайным давлением со стороны западных стран, которые предоставили Киеву современное вооружение на миллиарды долларов".

Байден Зеленский Крым Уильям Бернс ЦРУ
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