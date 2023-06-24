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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Конгресс США потребовал от госдепа и ЦРУ информации о разведывательной базе КНР на Кубе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Председатели Комитета по иностранным делам палаты представителей США и комитета по международным отношениям американского сената Майкл Маккол и Боб Менендес направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену и директору ЦРУ Уильяму Бернсу с призывом провести секретный брифинг по сообщениям о китайской разведывательной базе на Кубе.

"Американская общественность должна быть уверена в том, что их правительство недвусмысленно осуждает эту эскалацию и работает над тем, чтобы сделать все, что в его силах, чтобы противостоять ей", - говорится в сообщении на сайте нижней палаты Конгресса.

В нем отмечается, что "хотя мы понимаем деликатный характер этого вопроса, конгресс требует большей прозрачности и ясности".

По словам авторов, "крайне важно, чтобы мы понимали во всех деталях" характер и цели сбора Китаем разведданных как на Кубе, так и в других странах, последствия таких действий для национальных интересов США, какие шаги предпринимает администрация для "сдерживания усилий (Китая - ИФ) по их дальнейшей экспансии на Кубу и в Западное полушарие".

В коммюнике подчеркивается: "Для нас не удивительно, что кубинский режим, который исторически открывал двери иностранным противникам Соединенных Штатов, и КНР работают вместе, чтобы подорвать национальную безопасность США. Однако создание разведывательных объектов и расширение военных связей так близко к территории США является значительным шагом, направленным на эскалацию".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Китай по меньшей мере с 2019 года эксплуатирует военные и разведывательные объекты на Кубе и продолжает расширять свои возможности по сбору разведданных по всему миру.

CNN также подтвердил сообщение The Wall Street Journal о том, что Куба разрешила КНР построить на острове новый шпионский объект, который мог бы позволить китайцам подслушивать электронные коммуникации на юго-востоке США, объект еще не возведен.

Конгресс США Куба Китай
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